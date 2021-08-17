Число погибших во время землетрясения на Гаити увеличилось

Число жертв во время землетрясения магнитудой 7,2 балла на Гаити выросло до 1419, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

14 августа у берегов Гаити было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2 балла. Землетрясение произошло в 16 часов 29 минут по бакинскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в восьми километрах к северу от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, а очаг залегал на глубине десяти километров.