США используют все возможности, чтобы вывезти из Афганистана своих помощников - Госдеп

Другие страны 17 августа 2021 05:27 (UTC+04:00)
США используют все возможности, чтобы вывезти из Афганистана своих помощников - Госдеп

Власти США используют все имеющиеся возможности, чтобы вывезти из Афганистана помогавших им граждан республики и других оказавшихся "в уязвимом положении" афганцев. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем использовать все возможности для перемещения [из Афганистана] заинтересованных и соответствующих требованиям на получение специальной иммиграционной визы афганцев и их близких родственников, а также других оказавшихся в уязвимом положении афганцев", - сказал он.

Прайс также допустил, что Вашингтон сможет взаимодействовать с новыми властями Афганистана.

"Это будет зависеть от действий этого правительства, это будет зависеть от действий Талибана, - сказал он.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Турецкий порт Анталья принял с начала года более 400 судов
Турецкий порт Анталья принял с начала года более 400 судов
Турецкий порт Бартин принял с начала года более 300 судов
Турецкий порт Бартин принял с начала года более 300 судов
Турецкий порт Амбарли принял с начала года более 2 тыс. судов
Турецкий порт Амбарли принял с начала года более 2 тыс. судов
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
США используют все возможности, чтобы вывезти из Афганистана своих помощников - Госдеп Другие страны 05:27
Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $4 млрд Финансы 05:04
Власти Гаити объявили трехдневный траур в связи с последствиями землетрясения Другие страны 04:38
Hа японской АЭС произошло возгорание Другие страны 04:12
Боррель и Блинкен обсудили по телефону эвакуацию из Афганистана США 03:46
BioNTech и Pfizer объявили о передаче данных в FDA США для поддержки третьей дозы вакцины Европа 03:23
Чехия с 23 августа исключила еще несколько стран из списка с экстремальным риском COVID-19 Европа 02:57
Число погибших во время землетрясения на Гаити увеличилось Другие страны 02:35
Генерал США договорился с талибами об их невмешательстве в процесс эвакуации из Кабула Другие страны 02:11
Туркменистан и ОАЭ обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес Бизнес 01:49
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Истису (ВИДЕО) Политика 01:28
Президент Ильхам Алиев: Город Кельбаджар был полностью разрушен армянами, как и другие наши города и села (ВИДЕО) Политика 01:26
Президент Ильхам Алиев: Отступая, армяне пытались взорвать тоннель, соединяющий Кяльбаджар с Лачином. Но у них не получилось - торопились (ВИДЕО) Политика 01:02
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с пчеловодческим хозяйством в Кельбаджарском районе (ВИДЕО) Политика 00:53
Президент Ильхам Алиев: Мы, азербайджанцы, хозяева этих земель, вернулись, прогнав врага с нашей земли, уничтожив вражескую армию (ВИДЕО) Политика 00:32
Президент Ильхам Алиев: На протяжении 30 лет армяне только эксплуатировали наши земли, грабили природные ресурсы, разрушали дома (ВИДЕО) Политика 00:06
Президент Ильхам Алиев поднял в городе Кяльбаджар государственный флаг (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:03
Президент Ильхам Алиев: Дорогу из Кяльбаджара в Басаркечяр можно считать военным трофеем (ВИДЕО) Политика 16 августа 23:59
Президент Ильхам Алиев: Покидая Кяльбаджар, армяне разрушили эти места. Разрушили все здания, гидроэлектростанции (ВИДЕО) Политика 16 августа 23:52
Президент Ильхам Алиев: Мехрибан ханум снимает прекрасную панораму Кяльбаджара. Уверен, что тем, кто смотрит эти кадры, тоже будет интересно (ВИДЕО) Политика 16 августа 23:47
Азербайджанская армия не открывает огонь по мирным жителям – Минобороны Политика 16 августа 23:08
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Кяльбаджарский и Лачинский районы (ВИДЕО) Политика 16 августа 22:39
Совбез ООН призвал к созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане В мире 16 августа 22:39
Более 20 человек пострадали при взрыве газа в Мехико Другие страны 16 августа 22:17
Турецкий порт Анталья принял с начала года более 400 судов Турция 16 августа 22:00
Информация о гибели армянского военнослужащего в результате обстрела ВС Азербайджана является ложной – Минобороны Политика 16 августа 21:50
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Томасу Баху - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО) Россия 16 августа 21:50
Мнения, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым в интервью CNN Türk, в центре внимания иранских СМИ Политика 16 августа 21:27
Высказывания Президента Азербайджана в интервью CNN Turk – это серьезный сигнал для стран региона, являющихся сторонниками мира – экс-посол Турции Политика 16 августа 20:52
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы (ФОТО) Политика 16 августа 20:38
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении Политика 16 августа 20:21
Турецкий порт Бартин принял с начала года более 300 судов Турция 16 августа 20:20
Турецкий порт Амбарли принял с начала года более 2 тыс. судов Турция 16 августа 20:19
Порты Турции перевалили более 9 млн тонн химпродукции Турция 16 августа 20:00
В финал чемпионата мира по борьбе в Уфе вышли 3 азербайджанских борца Общество 16 августа 19:20
Если Армения не откажется от реваншистских шагов, то ее положение усугубится – азербайджанский депутат Политика 16 августа 19:15
Порты Турции перевалили более 14 млн тонн грузов из США Политика 16 августа 19:00
В Туркменистане строят более 150 новых теплиц Бизнес 16 августа 18:25
Национальный банк Кыргызстана возобновил обмен ветхих денег Кыргызстан 16 августа 18:23
Состоялось очередное заседание Национальной комиссии Республики Таджикистан по делам ЮНЕСКО Таджикистан 16 августа 18:22
Спецпредставитель Китая по Афганистану встретился с Зарифом в Тегеране Иран 16 августа 18:10
USAID поддерживает диверсификацию ветровой и солнечной энергетики в Грузии Энергетика 16 августа 18:03
Грузия - одно из популярных направлений для трудовых мигрантов из Турции Турция 16 августа 18:00
Поток трудовых мигрантов из Турции в Казахстан значительно сократился с начала года Турция 16 августа 18:00
Названо число автоэвакуаторов, переваленных портами Турции с начала года Турция 16 августа 18:00
Основная сумма задолженности по налогу в Казахстане приходится на транспортные средства Казахстан 16 августа 17:59
Госагентство по туризму Азербайджана привлекает ИТ-услуги Тендеры 16 августа 17:58
В Минобороны Узбекистана подтвердили падение самолета афганских ВВС в Сурхандарье Узбекистан 16 августа 17:57
Грузия заинтересована в австрийских инвестициях Бизнес 16 августа 17:51
Убийца, злодей, ревнивец… Почему народный артист Авез Абдуллаев отрицательный герой – Интервью (ФОТО/ВИДЕО) Интервью 16 августа 17:51
В Грузии выявлено более 2,5 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом Грузия 16 августа 17:28
Азербайджан незначительно сократил импорт из стран СНГ Бизнес 16 августа 17:28
Прямые зарубежные инвестиции в Грузию сократились более чем наполовину Бизнес 16 августа 17:23
США приостановили эвакуацию из Кабула США 16 августа 17:09
Для строительства IGB запрошены средства в размере до 9 млн евро Энергетика 16 августа 17:00
Туркменистан увеличил поставки плодоовощной продукции в Россию Бизнес 16 августа 16:59
В Грузии наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота Бизнес 16 августа 16:54
ИКГФ Азербайджана направит почти 50 тыс. манатов на консалтинговые услуги Бизнес 16 августа 16:52
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16 августа 16:48
Продлевается период тестирования приложения IATA Travel Pass на рейсах AZAL Общество 16 августа 16:47
В Азербайджане за сутки выявлен 1 851 случай заражения коронавирусом, выздоровели 402 человека Общество 16 августа 16:41
Из Турции в Азербайджан вернулась первая группа из 165 пожарных – МЧС Общество 16 августа 16:38
Средняя зарплата в Израиле достигла рекордного показателя Израиль 16 августа 16:36
ОАО "Грузинская железная дорога" отчиталось о росте доходов в I полугодии Транспорт 16 августа 16:35
Россия планирует увеличить число регулярных рейсов в Таджикистан Таджикистан 16 августа 16:29
Швейцария поддерживает Узбекистан в применении международных стандартов в таможенной сфере - посольство Узбекистан 16 августа 16:27
AccessBank объявляет тендер Экономика 16 августа 16:24
Туркменистан и Румыния определят более широкий спектр сотрудничества Бизнес 16 августа 16:24
В Кыргызстане цены на цемент выросли на 26,3 процента Кыргызстан 16 августа 16:16
Ускорение темпов экономического роста положительно повлияет на стабилизацию индекса потребительских цен в Азербайджане – Unicapital Финансы 16 августа 16:13
Состоялась поездка делегации Союза молодых дипломатов Азербайджана в Губинский район при поддержке «АзИз» (ФОТО) Общество 16 августа 16:07
Румыния назвала основные данные по товарообороту с Туркменистаном Бизнес 16 августа 16:04
В Азербайджане стремительно развивается применение цифровых облачных услуг - минсвязи ИКТ 16 августа 15:58
Дело Эльдара Гасанова направлено в суд Общество 16 августа 15:54
Азербайджан занял второе место в товарообороте Ирана с прикаспийскими странами Экономика 16 августа 15:54
Международный саммит для ИТ-директоров IDC CIO Summit 2021 Общество 16 августа 15:50
Названо имя представительницы Азербайджана на "Детском Евровидении-2021" (ФОТО) Культура 16 августа 15:49
Обнародованы показатели производства химпродукции в Азербайджане Экономика 16 августа 15:42
Азербайджанский режиссер вошел в состав жюри Международного фестиваля в Турции Культура 16 августа 15:39
Внешнеторговый оборот Азербайджана превысил $17 млрд Экономика 16 августа 15:39
Саудовская Аравия успешно эвакуировала всех сотрудников своего посольства в Кабуле Арабские страны 16 августа 15:38
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Индонезии с Днем независимости Политика 16 августа 15:35
Экспорт нефтяного кокса из Азербайджана превысил 170 тыс. тонн Энергетика 16 августа 15:33
Израиль увеличил импорт кожаных изделий из Турции почти на 60% Турция 16 августа 15:32
Ростехнадзор проводит проверку выполнения АО "КТК-Р" соблюдения требований промышленной безопасности Россия 16 августа 15:31
Первая партия бронированных армейских вездеходов американского производства поступила в Литву США 16 августа 15:30
Турецкий порт Бандырма принял с начала года свыше 500 судов Турция 16 августа 15:30
В Азербайджане с начала лета было зарегистрировано более 40 обращений в связи с солнечным ударом Общество 16 августа 15:28
Посольство Таджикистана в городе Кабул продолжает работать в штатном режиме — МИД Таджикистан 16 августа 15:26
Турецкий порт Амбарли перевалил с начала года свыше 11 млн тонн грузов Турция 16 августа 15:26
Кыргызстан сможет принять около 1,2 тыс. этнических кыргызов из Афганистана Кыргызстан 16 августа 15:25
Азербайджан за год увеличил экспорт в Евросоюз Бизнес 16 августа 15:21
Иран прилагает усилия для обеспечения стабильности в Афганистане Иран 16 августа 15:20
Объем грузоперевозок аэропорта Анталии превысил 90 тыс. тонн Турция 16 августа 15:18
В Грузии вырос объем грузовых перевозок Транспорт 16 августа 15:14
Турецкий порт Гемлик перевалил с начала года более 7,5 млн тонн грузов Турция 16 августа 15:06
Турецкий порт BOTAŞ перевалил с начала года более 7 млн тонн грузов Турция 16 августа 15:06
Группа азербайджанских пожарных, отправленных в Турцию для борьбы с лесными пожарами, вернулась на родину (ФОТО) Азербайджан 16 августа 15:03
Азербайджан увеличил экспорт газа более чем наполовину Энергетика 16 августа 14:51
НПЗ в Узбекистане продлил тендер на приобретение предохранительных клапанов Тендеры 16 августа 14:51
Все новости