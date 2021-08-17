США используют все возможности, чтобы вывезти из Афганистана своих помощников - Госдеп

Власти США используют все имеющиеся возможности, чтобы вывезти из Афганистана помогавших им граждан республики и других оказавшихся "в уязвимом положении" афганцев. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем использовать все возможности для перемещения [из Афганистана] заинтересованных и соответствующих требованиям на получение специальной иммиграционной визы афганцев и их близких родственников, а также других оказавшихся в уязвимом положении афганцев", - сказал он.

Прайс также допустил, что Вашингтон сможет взаимодействовать с новыми властями Афганистана.

"Это будет зависеть от действий этого правительства, это будет зависеть от действий Талибана, - сказал он.