Япония продлевает и расширяет режим ЧС из-за коронавирусной инфекции

Правительство Японии приняло решение продлить до 12 сентября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за COVID-19, а также расширить действие ограничений еще на несколько префектур. Об этом во вторник на заседании экспертной комиссии заявил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы пришли к выводу о необходимости продления режима ЧС в Токио и еще пяти префектурах. Также мы решили добавить к списку префектур с режимом ЧС префектуры Ибараки, Тотиги, Гумма, Сидзуока, Киото, Хёго и Фукуока", - отметил он, добавив, что в семи префектурах режим ЧС будет введен с 20 августа.

В последние недели в Японии неуклонно ухудшается ситуация с распространением коронавируса. На прошлой неделе страна перешагнула барьер 1 млн заразившихся за все время пандемии. Сейчас этот показатель уже увеличился почти на 160 тыс. В стране из-за коронавируса зафиксировано 15,4 тыс. летальных исходов. Выздоровели около 960 тыс. заразившихся, более 1,6 тыс. пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии.