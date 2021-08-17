Власти Японии заявили о наступлении кризиса в борьбе с коронавирусом

Другие страны 17 августа 2021 21:22 (UTC+04:00)
Власти Японии заявили о наступлении кризиса в борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил во вторник на пресс-конференции, что в стране наступила кризисная ситуация в сфере борьбы с распространением нового коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во всех регионах стремительно растет число заразившихся, и распространение инфекции идет небывалыми темпами. В конце прошлой недели за сутки было выявлено более 20 тыс. случаев инфицирования, в связи с чем ситуация в этой сфере стала кризисной", - подчеркнул Суга.

Между тем премьер отметил, что правительство не намерено в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки объявлять в стране локдаун, поскольку, по мнению Суги, "более эффективной мерой будет проведение дальнейшей вакцинации населения".

По состоянию на 17 августа в Японии 49,7% населения получили одну дозу вакцины от коронавируса, 37,6% - две дозы. Тем не менее 13 августа в стране был зафиксирован очередной суточный максимум заражений коронавирусом - 20 293 случая. В этот же день соответствующий антирекорд был обновлен и в Токио - 5 773 случая.

Для сдерживания распространения инфекции японское правительство 17 августа приняло решение продлить до 12 сентября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио и еще пяти префектурах. Помимо этого, действие режима было дополнительно расширено на семь префектур. Кроме того, до 12 сентября еще в 16 префектурах будут введены усиленные меры против распространения коронавируса. Соответствующий режим и меры предполагают, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия.

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