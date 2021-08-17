В результате давки и стрельбы в аэропорту Кабула погибли 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли с понедельника в результате давки и стрельбы в международном аэропорту Кабула. Об этом во вторник сообщил телеканал TOLO News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, люди погибли в результате "применения иностранными силами огнестрельного оружия", а также из-за давки. Он призвал население не приходить к воздушной гавани и "не прислушиваться к ложным слухам, что можно улететь за границу".

Во вторник после небольшого перерыва возобновилась эвакуация из Кабула самолетами ВВС США персонала американского посольства и афганцев, сотрудничавших с американским воинским контингентом.