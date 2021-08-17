Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Фиджи

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано во вторник возле архипелага Фиджи. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 731 км к юго-востоку от столицы Фиджи города Сува с населением около 77,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 185 км.

Информация об угрозе цунами не поступала.