ООН контактирует с талибами по гуманитарному доступу в Афганистане

ООН поддерживает контакт с представителями движения "Талибан" по вопросам гуманитарного доступа в Афганистане. Об этом во вторник заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы на местах сконцентрированы на гуманитарной ситуации, обеспечивая гуманитарный доступ, мы контактируем с "Талибаном" по этому вопросу", - сказал он.

Гуманитарные потребности Афганистана должны быть профинансированы, заявил Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС о призыве "Талибана" созвать международную конференцию по экономической помощи этой стране.

"У меня нет конкретного комментария касательно необходимости международной конференции, но могу сказать, что наши гуманитарные обращения для Афганистана должны быть профинансированы", - сказал он.

ООН будет делать какие-либо выводы относительно движения "Талибан", сказал Дюжаррик. "Мы, безусловно, поддерживаем примирение, но я полагаю, как и со всем остальным, доказательством станут действия", - сказал он в ответ на вопрос о реакции на заявления талибов о том, что они не намерены никого преследовать.

Масштабного выезда сотрудников ООН из Кабула нет, добавил он.