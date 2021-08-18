Бывший вице-премьер Малайзии будет претендовать на пост главы правительства

Кандидатура бывшего вице-премьера Малайзии Исмаила Сабри Якоба будет представлена в среду верховному правителю для возможного утверждения на должность нового главы правительства. Об этом пишет газета The Straits Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Минувшей ночью состоялись несколько встреч руководителей крупнейшей в стране Объединенной малайской национальной организации (ОМНО новая) с представителями других партий, входящих в состав альянса Национальный фронт. "Главным итогом совещаний стало выдвижение единого кандидата - Исмаила Сабри", который является вице-президентом ОМНО, рассказали изданию несколько парламентариев.

По их словам, "предварительные расклады показывают, что политик сможет заручиться поддержкой необходимого большинства в парламенте". Так, сейчас речь идет о 115 из 222 депутатах, готовых проголосовать за его кандидатуру. Таким образом верховный правитель (король) может утвердить на посту главы правительства Исмаила Сабри, который в прошлом кабинете занимал должности старшего министра, министра обороны, а затем и вице-премьера. Кроме того, политик курировал всю работу по борьбе с пандемией.

Как ожидается, другой фигурой, которая будет предложена на эту должность, станет нынешний лидер оппозиционного "Альянса надежды" Анвар Ибрагим. Однако наблюдатели считают, что политик не может рассчитывать на поддержку большинства.