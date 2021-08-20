Аргентина направит медиков в Гаити для помощи после землетрясения

Правительство Аргентины направит медицинских специалистов в Гаити для помощи жителям, пострадавшим в результате мощного землетрясения. Об этом сообщил в четверг МИД южноамериканской страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате совместной работы МИД Аргентины и министерства обороны в субботу, 21 августа, в Гаити отправится гуманитарная миссия "белых касок", чтобы предоставить народу Гаити и международным организациям гуманитарную и медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

По данным МИД, в Гаити отправятся "25 волонтеров, среди которых медицинские работники и педиатры". Вместе со специалистами на самолете будут доставлены медикаменты и средства для обеззараживания воды.

Утром 14 августа в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Серьезно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения. По последним данным, число жертв землетрясения достигло 2 189, пострадали более 12 тыс. человек.