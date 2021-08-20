Министр экономики Бразилии считает, что южноамериканскому континенту нужна единая валюта

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес заявил о необходимости усиления экономической интеграции южноамериканского континента вплоть до выпуска единой валюты. С таким мнением политик выступил в четверг в ходе парламентских слушаний, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Через 15-20 лет в мире останется не более пяти-шести значимых валют: евро, валюта Китая (юань), останется доллар с его зоной влияния. И нам необходимо следовать примеру Европы, которая начинала с общего рынка, затем приводила к единообразию курсы валют и в итоге вышла к монетарному союзу - вершине интеграции. Это практически Соединенные Штаты Европы", - заявил министр.

В случае реализации такой инициативы, полагает Гедес, "Бразилия могла бы играть роль, какую играет в Европе Германия", за счет того, что ее валюта более устойчива. "Аргентина практически лишилась валюты из-за инфляции в 50%, в Венесуэле гиперинфляция, Эквадор был вынужден перейти на доллар. В будущем можно было бы пойти по пути валютной интеграции", - сказал политик, выразив мнение, что ЦБ Бразилии, который недавно получил независимый от правительства статус, мог бы стать центральным механизмом такого процесса.

Вместе с тем, считает Гедес, в других сферах более востребованным мог бы оказаться опыт других стран региона, например Перу и Чили, когда речь идет о пенсионной системе и сфере трудовых отношений.