В работе третьего по величине банка Японии произошел сбой
Сбой в работе систем третьего по величине банка Японии Mizuho произошел в пятницу. Об этом сообщается на его официальном сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время клиенты не могут совершать переводы денег через операторов отделений по всей стране. Вместе с тем подобная услуга доступна в банкоматах и интернет-банке.
Руководство Mizuho приносит извинения за неудобства и обещает восстановить работу всех систем в кратчайшие сроки. В марте текущего года из-за сбоя перестали работать около 3 тыс. банкоматов Mizuho. Причиной стала ошибка в системе хранения данных по транзакциям.
Mizuho входит в тройку крупнейших банков Японии, размер его общих активов составляет около 193 трлн иен (около $1,75 трлн).
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