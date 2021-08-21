Таджикистан, Узбекистан, Казахстан предложили США помощь в эвакуации из Кабула

Ряд стран предложили США помощь при транзите вывозимых из Кабула людей, заявил в пятницу представитель госдепа Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Бахрейн, Дания, ФРГ, Италия. Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания, Узбекистан - либо уже помогали, либо - будут помогать в вопросе транзита граждан США, а в некоторых случаях - граждан других стран", - сказал он на брифинге в госдепе.

Кроме того, по словам Прайса, группа стран, в которую вошла и Украина, "сделала щедрые предложения в том, что касается размещения афганцев".