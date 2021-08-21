В "Талибане" сообщили, что движение вскоре представит систему управления Афганистаном
Движение "Талибан" намерено в ближайшее время представить новую политическую систему, в соответствии с которой будет осуществляться управление Афганистаном. Об этом представитель талибов сообщил в субботу в интервью агентству Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Эксперты в области права, религии и внешней политики намерены представить новую систему управления [страной] в ближайшие недели", - сказал он. Представитель движения добавил, что новая форма правления будет направлена на защиту интересов всего населения.
"Талибан" на переговорах обсуждает обеспечение вывода западных войск из Афганистана на дружественных условиях, сообщил представитель движения.
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