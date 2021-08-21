Председатель ЕК сообщила, что число беженцев в Афганистане достигло 3,7 млн

Евросоюз предложит рассмотреть на встрече Группы семи (G7) на следующей неделе международную схему приема и размещения беженцев из Афганистана.

Об этом,как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в субботу председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после посещения расположенного в Испании центра временного приема афганских беженцев. Пресс-конференцию транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

"Мы предложим рассмотреть на встрече G7 на следующей неделе международную схему приема и размещения беженцев из Афганистана, - заявила она. - ЕС намерен организовать легальные и безопасные пути для беженцев из Афганистана, чтобы вырвать их из рук контрабандистов людей".