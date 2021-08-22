Минфин Афганистана пообещал, что финансовые институты страны скоро возобновят работу

Финансовые институты Афганистана, включая Центробанк и частные банки, в скором времени возобновят свою работу. Об этом говорится в сообщении, распространенном министерством финансов страны.

"Финансовые, банковские институты, включая Центральный банк Афганистана и частные банки, возобновят свою работу в ближайшее время", - цитирует заявление местное агентство Khaama Press.

Как уточняется, в первую очередь к исполнению своих обязанностей приступят сотрудники технических служб финансовых учреждений. В Минфине подчеркнули, что выдача заработной платы работниками, относящимся к финансовой системе, начнется только после того, как в стране будет сформировано новое правительство.