Талибы вернули контроль над районом Андараб в провинции Баглан на севере страны

Талибан вернул контроль над районом Андараб провинции Баглан на севере страны, который ранее силы ополчения отбили у боевиков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, около 3 тыс. талибов на машинах с тяжелым вооружением взяли район с населением 47 тыс. человек без боя. Силы ополчения покинули территории. По информации источника, возглавляющий сопротивление в Андарабе, командир призвал своих сторонников мобилизоваться и сделать все возможное, чтобы в воскресенье вернуть контроль над регионом.

Силы ополчения Афганистана отбили у боевиков три района в провинции Баглан на севере страны в пятницу.