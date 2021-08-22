Талибы вернули контроль над районом Андараб в провинции Баглан на севере страны
Талибан вернул контроль над районом Андараб провинции Баглан на севере страны, который ранее силы ополчения отбили у боевиков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, около 3 тыс. талибов на машинах с тяжелым вооружением взяли район с населением 47 тыс. человек без боя. Силы ополчения покинули территории. По информации источника, возглавляющий сопротивление в Андарабе, командир призвал своих сторонников мобилизоваться и сделать все возможное, чтобы в воскресенье вернуть контроль над регионом.
Силы ополчения Афганистана отбили у боевиков три района в провинции Баглан на севере страны в пятницу.
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