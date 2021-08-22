Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у восточного побережья Японии
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано у восточного побережья японского острова Хонсю в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, эпицентр находился на расстоянии 176 км к востоку от города Асахи (население около 41 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщения об угрозе цунами пока не поступали.
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