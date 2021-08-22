Аргентина направила медиков для помощи Гаити после землетрясения

Аргентина направила самолет с гуманитарной помощью и специалистами в области медицины для помощи жителям Гаити, пострадавшим в результате мощного землетрясения. Об этом сообщил МИД южноамериканской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Глава МИД Фелипе Сола и министр обороны Хорхе Тайана сегодня провожали на авиационной базе Паломар гуманитарную миссию, которая везет помощь и предоставит медицинскую поддержку Гаити после разрушительного землетрясения, которое произошло в прошлую субботу", - говорится в сообщении.

По данным МИД, на борту самолета находятся 24 добровольца, а также груз с медикаментами и средствами для обеззараживания воды.