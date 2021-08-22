Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов префектуры Фукусима
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в воскресенье на северо-востоке Японии, угроза цунами не была объявлена. Об этом сообщило метеорологическое управление страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Фукусима, очаг залегал на глубине около 60 км под океанским дном.
Сведений о нештатных ситуациях из-за землетрясения на АЭС "Фукусима-1" не поступало.
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