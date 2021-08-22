Талибы заявили, что прежний глава МИД Афганистана Ханиф Атмар вернется в страну

Министр иностранных дел прежнего правительства Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар вернется в страну. Об этом в воскресенье сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя движения "Талибан", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, представители движения "связались с бывшим главой МИД Ханифом Атмаром и он вернется в Афганистан".

Представитель движения добавил, что талибы "ведут переговоры с [другими] бывшими официальными лицами афганских властей по поводу их возвращения [в Афганистан]". Он также подтвердил, что талибы "проводят серьезные встречи со всеми сторонами с целью формирования правительства с широким представительством".