Талибы заявили, что прежний глава МИД Афганистана Ханиф Атмар вернется в страну
Министр иностранных дел прежнего правительства Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар вернется в страну. Об этом в воскресенье сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя движения "Талибан", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его словам, представители движения "связались с бывшим главой МИД Ханифом Атмаром и он вернется в Афганистан".
Представитель движения добавил, что талибы "ведут переговоры с [другими] бывшими официальными лицами афганских властей по поводу их возвращения [в Афганистан]". Он также подтвердил, что талибы "проводят серьезные встречи со всеми сторонами с целью формирования правительства с широким представительством".
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