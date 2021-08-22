Не менее 20 человек погибли за последнюю неделю в аэропорту Кабула и его окрестностях
По меньшей мере 20 человек погибли за последнюю неделю в аэропорту Кабула и его окрестностях во время эвакуации. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя НАТО, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, США и другие страны осуществляют операции по эвакуации своих граждан и граждан Афганистана, ищущих убежища, однако этот процесс осложнен тем, что в аэропорту Кабула ежедневно растет число людей, пытающихся покинуть страну.
"Наши силы соблюдают строгую дистанцию от внешних районов аэропорта Кабула, чтобы избежать столкновений с талибами", - сообщил представитель НАТО. "Мы сосредоточены на эвакуации всех иностранных граждан в кратчайшие сроки".
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Азербайджанские солдаты играют ключевую роль в обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле - ВЗГЛЯД ИЗ США
Узбекистан и USAID договорились о расширении сотрудничества для поддержки развития сельского хозяйства
Президенты России и Казахстана обсудили проблемы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане
Узбекистан одобрил государственную регистрацию вакцины против коронавируса производства компании Jurabek Laboratories
В Азербайджане утвержден перечень медучреждений по трансплантации, импорту и экспорту донорских органов