Талибы отпустили 80 сотрудников сил безопасности Афганистана

Представители движения "Талибан" выпустили на свободу 80 сотрудников сил безопасности, взятых в плен в расположенной на северо-западе Афганистана провинции Фарьяб. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье афганское агентство Pajhwok.

Представители движения 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Ряд стран эвакуирует своих граждан и сотрудников посольств.