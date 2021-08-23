На Шри-Ланке запрещают «вождение» слонов в нетрезвом виде

На Шри-Ланке планируют выдать слонам их собственные биометрические удостоверения личности и запретить их наездникам пить алкоголь. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает издание Colombogazette.

Изменения вводятся по новому закону о защите животных.

Богатые жители Шри--Ланки, включая буддийских монахов, держат слонов в качестве домашних животных. При этом регулярно поступают жалобы на жесткое обращение со слонами.

Новые меры утвердили для защиты животных. В частности, правила теперь предписывают обязательную ежедневную двухчасовую ванну для слонов.

В результате закон потребует от всех владельцев обеспечить, чтобы у слонов, находящихся на их попечении, были новые удостоверения личности с фотографией и печатью ДНК.

Законопроект также вводит множество правил для рабочих слонов.

Слонят больше нельзя использовать для работы, в том числе на культурных конкурсах. Еще их нельзя будет разлучать со своими матерями.

Тем, кто нарушит новый закон, грозит изъятие слона в пользу государства. Также виновного могут посадить на три года в тюрьму.

Ранее власти Китая эвакуировали 150 тыс. человек ради возвращения слонов домой.