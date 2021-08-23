США с июля эвакуировали из Афганистана около 33 тыс. человек

Соединенные Штаты с начала июля эвакуировали из Афганистана около 33 тыс. человек, при этом порядка 28 тыс. из них покинули республику с 14 августа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме перед журналистами.

Он рассказал, что США эвакуируют из Афганистана не только американцев, но и граждан стран - участниц НАТО, государств-партнеров, включая их дипперсонал. "По состоянию на сегодняшнее утро с 14 августа мы эвакуировали почти 28 тыс. человек на самолетах США и коалиции, включая гражданские чартерные рейсы, в результате чего общее число людей, эвакуированных с июля, составило около 33 тыс. человек", - отметил глава государства, указав, что США эвакуируют и граждан Афганистана.