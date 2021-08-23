Великобритания эвакуировала из Афганистана почти 6 тыс. человек

Власти Великобритании эвакуировали почти 6 тыс. человек из Афганистана. Об этом свидетельствуют данные, распространенные Министерством обороны Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности с 13 августа, когда была запущена операция по эвакуации, из Афганистана были вывезены 5 725 человек, из них 3,1 тыс. - афганцы, подпадающие под программу перемещения, и члены их семей. Среди тех, кому нашлось место на борту самолетов, покинувших Афганистан, - подданные Великобритании, в том числе сотрудники посольства, а также небольшое число граждан других стран.