ООН эвакуировала еще 120 своих сотрудников и других лиц из Афганистана
ООН провела эвакуацию еще 120 своих сотрудников и представителей неправительственных организаций из Афганистана в Казахстан. Об этом говорится в сообщении, распространенном официальным представителем генерального секретаря ООН Стефаном Дюжарриком.
"ООН в Афганистане 22 августа вывезла 120 человек из Кабула в Алма-Ату, это второй подобный авиарейс за последнюю неделю. В числе пассажиров - сотрудники ООН и члены нескольких неправительственных организаций, которые являются партнерами ООН в Афганистане", - говорится в сообщении.
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