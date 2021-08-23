ООН эвакуировала еще 120 своих сотрудников и других лиц из Афганистана

ООН провела эвакуацию еще 120 своих сотрудников и представителей неправительственных организаций из Афганистана в Казахстан. Об этом говорится в сообщении, распространенном официальным представителем генерального секретаря ООН Стефаном Дюжарриком.

"ООН в Афганистане 22 августа вывезла 120 человек из Кабула в Алма-Ату, это второй подобный авиарейс за последнюю неделю. В числе пассажиров - сотрудники ООН и члены нескольких неправительственных организаций, которые являются партнерами ООН в Афганистане", - говорится в сообщении.