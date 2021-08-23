В аэропорту Кабула произошла перестрелка
Стрельба произошла утром во вторник в аэропорту Кабула между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестными, один афганский силовик погиб. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Бундесвер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня утром перестрелка произошла между афганскими силами безопасности и неизвестными возле северного входа аэропорта Кабула. Сотрудник сил безопасности Афганистана погиб, еще трое ранены", - говорится в сообщении Вооруженных сил Германии.
Уточняется, что в перестрелку вступили также немецкие и американские военнослужащие, никто из них не пострадал.
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