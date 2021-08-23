Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня вечером провели телефонный разговор. Договорились о нем еще во время утреннего саммита ОДКБ - продолжить обсуждение ситуации в Афганистане, сверить часы по актуальной тематике двусторонней повестки, в частности экономическим и военно-политическим вопросам, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Разговор в итоге коснулся и экономической составляющей взаимоотношений. Говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время.

Главы государств также обсудили предстоящие учения "Запад-2021".

Отдельно и подробно остановились президенты на ситуации на границах Беларуси с НАТО.

Говорили и о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ.

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о графике контактов на высшем уровне в ближайшее время.