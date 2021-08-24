"Талибан" намерен сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном

Руководство движения "Талибан" намеревается сформировать совет для управления Афганистаном, в который они хотят включить 12 человек, в том числе некоторых членов предыдущего правительства страны. Об этом сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к лидерам движения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно этим данным, тремя наиболее влиятельными людьми в совете должны стать лидер политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии "Талибана" Моулави Якуб, который является сыном основателя движения муллы Омара, а также полевой командир и главарь диверсионной группировки "Сеть Хаккани" Сираджуддин Хаккани.

Как отмечает издание, талибы не желают восстанавливать в Афганистане пост президента или какого-либо иного единоличного лидера. При этом они намерены предложить некоторым членам предыдущего, поддерживаемого США, правительства министерские посты в новом кабинете на их выбор. "Талибан", таким образом, хочет создать правительство, которое будет выглядеть как можно более инклюзивным, чтобы повысить свои шансы на получение признания от международного сообщества.