В Южной Корее тайфун вызвал наводнения и перебои с электроэнергией
Тайфун "Омаис", прошедший минувшей ночью над южными регионами Республики Корея, вызвал перебои с энергоснабжением, затопил дома и дороги, вынудив эвакуировать из опасных районов более 10 тыс. человек. Об этом сообщает во вторник телеканал YTN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, на курортном острове Чеджудо выпало 219 мм осадков, в портовом городе Пусан - 159 мм. Скорость порывов ветра достигала 19 м/с. В Пусане и Ульсане перебои с электроэнергией испытывали около 220 домохозяйств. Пожарные спасли 11 человек из подтопленных районов. Информации о погибших и раненых не поступало.
Из-за тайфуна отменены или отложены 86 авиарейсов. Синоптики прогнозируют продолжение осадков в южных районах страны во вторник.
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