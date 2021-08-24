Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко из-за враждебных действий королевства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил во вторник глава алжирского МИД Рамтан Ламамра.

"С сегодняшнего дня Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Марокко", - отметил он на пресс-конференции в столице.