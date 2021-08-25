Талибы провели встречу с послом КНР в Афганистане

Представители Талибан провели встречу с делегацией диппредставительства Китая в Кабуле во главе с послом страны. Об этом сообщил представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Наим в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Делегация во главе с Абдулом Саламом Ханафи, заместителем главы политического офиса Исламской Республики Афганистан, встретилась с послом Китая в Кабуле и его делегацией", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны обсудили "вопросы безопасности и текущую ситуацию в Афганистане, а также двусторонние отношения и гуманитарную помощь китайской стороны".

Также в интервью вещающему из Бейрута телеканалу Al Mayadeen Мохаммад Наим сообщил, что Талибан имеет хорошие отношения с Китаем и Россией.

"Китай - соседнее для нас государство. Нас связывают с ним хорошие отношения. То же самое касается и России", - отметил Наим, добавив, что талибы "нацелены на развитие отношений со всеми соседними с Афганистаном странами".