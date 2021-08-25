Не менее 13 человек погибли в результате наводнения на западе Венесуэлы

По меньшей мере 13 человек погибли из-за разлива реки Мокотис в штате Мерида на западе Венесуэлы после продолжительных ливней, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным, тела 11 человек были обнаружены в населенном пункте Товар. "Двое детей погибли в муниципалитете Пинто-Салинас", - добавил он.

Доступ к месту происшествия был затруднен из-за оползней. Многие дома остались без электричества, пропала телефонная связь.