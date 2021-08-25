США не смогут вывезти из Кабула многих помогавших им афганцев
Власти США осознают, что при любом развитии событий не успеют вывезти из Кабула многих помогавших им афганцев. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил источник из Белого дома.
Источник пояснил, что несмотря на то, что из аэропорта афганской столицы за последние 10 дней вывезли порядка 70 тысяч гражданских, это даже близко не соответствует тому, сколько людей в идеале следует эвакуировать из Афганистана. По его словам, часть этих 70 тысяч человек связаны не с США, а с их европейскими союзниками.
Талибы предупредили, что не потерпят иностранного военного присутствия в Афганистане после 31 августа.
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