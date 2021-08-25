Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в среду в Тихом океане у берегов Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр располагался на расстоянии 1 057 км к северо-востоку от города Тауранга, в котором проживают около 110 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 29,5 км.

Сообщения об угрозе цунами пока не поступали.