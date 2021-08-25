Индонезия одобрила "Спутник V" для экстренного применения

Другие страны 25 августа 2021 12:07 (UTC+04:00)
Индонезия одобрила "Спутник V" для экстренного применения

Власти Индонезии одобрили экстренное использование российского препарата от коронавируса "Спутник V". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Управления по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во вторник (24 августа) Управление по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии утвердило новую вакцину от коронавируса, а именно препарат "Спутник V", - говорится в сообщении ведомства.

Партнером по регистрации и продаже "Спутник V" на территории Индонезии выступает компания Pratapa Nirmala.

Глава ведомства Пенни Лукито отметила, что управление провело тщательное исследование препарата перед его одобрением. Она добавила, что эффективность "Спутника V" составляет 91,6%.

Как сообщил Российский фонд прямых инвестиций, Индонезия стала 70-м государством, в котором одобрено применение вакцины "Спутник V". Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет 4 млрд человек, или более 50% населения Земли.

"Индонезия является одной из наиболее населенных стран Азии, и включение препарата "Спутник V" в национальный портфель позволит использовать для защиты здоровья людей одну из самых безопасных и эффективных вакцин в мире", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Индонезия одобрила &quot;Спутник V&quot; для экстренного применения
Индонезия одобрила "Спутник V" для экстренного применения
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