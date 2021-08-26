Власти Афганистана заявили, что работу аэропорта Кабула скоро возобновят в обычном режиме

Работа аэропорта Кабула, деятельность которого была приостановлена для коммерческих рейсов из-за создавшейся в нем давки, возобновится в обычном режиме в ближайшее время. Об этом говорится в постановлении Управления гражданской авиации Афганистана, распространенном вечером во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Международный аэропорт Хамид Карзай в ближайшее время возобновит свою работу в обычном режиме для рейсов и пассажиров. Управление гражданской авиации и военно-воздушные силы предпринимают усилия для того, чтобы максимально улучшить условия [в воздушной гавани]", - указано в заявлении.

Между тем авиационные власти призывают граждан страны и иностранцев не посещать воздушную гавань до дальнейших распоряжений. Пока что аэропорт принимает только эвакуационные рейсы, которые, согласно постановлению захватившего власть в стране движения "Талибан", должны быть завершены к 31 августа.