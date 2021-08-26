В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за обнаружения примесей
Вакцины от коронавируса американской компании Moderna, в составе которых после доставки в Японию обнаружились неизвестные примеси, были произведены на территории Испании. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило о приостановке использования около 1,63 млн вакцин Moderna, а также начало проверку в связи с произошедшим.
Отмечается, что размер частиц примеси составляет несколько миллиметров. Указанные препараты находились в центрах вакцинации в пяти японских префектурах, включая Токио.
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