В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за обнаружения примесей

Вакцины от коронавируса американской компании Moderna, в составе которых после доставки в Японию обнаружились неизвестные примеси, были произведены на территории Испании. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило о приостановке использования около 1,63 млн вакцин Moderna, а также начало проверку в связи с произошедшим.

Отмечается, что размер частиц примеси составляет несколько миллиметров. Указанные препараты находились в центрах вакцинации в пяти японских префектурах, включая Токио.