Талибан осудил взрыв у аэропорта Кабула

Талибан решительно осуждает произошедшие возле здания аэропорта Кабула взрывы, в результате которых погибли не менее 40 человек и еще 120 пострадали, и обещает привлечь виновных к ответственности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг представитель радикалов Забихулла Муджахид.

"Мы уделяем пристальное внимание безопасности и защите своего народа, и все виновные за это преступление будут найдены и строго наказаны", - написал он на своей странице в Twitter.

Как сообщалось ранее, инциденты, произошедшие в результате самоподрывов террористов-смертников, имели место возле отеля "Барон" в 400 метрах от столичной воздушной гавани, где находятся британские специалисты, а также возле небольшого военного лагеря близ территории аэропорта, где расквартированы американские военнослужащие. Каждый из по меньшей мере двух взрывов происходил при большом скоплении людей, преимущественно афганцев.

В свою очередь власти США, как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, подтвердили "потери" в результате взрыва среди американцев и гражданских. Пресс-секретарь американского военного ведомства также подтвердил данные о втором взрыве.