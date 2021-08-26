США не считают, что теракты в аэропорту Кабула произошли с ведома талибов

США не располагают сведениями о том, что теракты в Кабуле были совершены с ведома представителей Талибан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг на брифинге глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

"Я считаю, что сейчас нет никаких свидетельств, которые убедили бы меня в том, что они позволили этому произойти", - указал Маккензи, отвечая на вопрос о том, могли ли талибы не воспрепятствовать готовившейся атаке. По его словам, представители Талибана заинтересованы в том, чтобы войска США были выведены из страны в намеченные сроки - к 31 августа, поскольку они "рассчитывают вернуть под свой контроль аэропорт". "Мы преследуем общие цели", - указал генерал.

Он добавил, что Соединенные Штаты обмениваются с боевиками движения Талибан информацией о террористических атаках, которые могут готовиться в Кабуле, в частности рядом со столичным аэропортом. "Мы делимся этой информацией с Талибаном, чтобы они могли ее проверить", - сказал он.

Помимо этого, Маккензи добавил, что талибы, как полагают США, "предотвратили несколько подобных атак".