B Кабуле прогремел шестой взрыв

Еще один взрыв, предположительно, прогремел в Кабуле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в четверг афганский телеканал 1TV.

Hовый инцидент произошел в 3-4 км от аэропорта. Всего к настоящему моменту, по поступающей информации, в афганской столице произошло шесть взрывов.

В четверг в Кабуле произошли пять взрывов, два из них у аэропорта. В результате, по последним данным СМИ, погибли не менее 60 человек, среди которых 12 американских военнослужащих. Талибан решительно осудил произошедшие и пообещал привлечь виновных к ответственности.