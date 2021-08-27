Талибы заявили, что новые взрывы в Кабуле произвели ВС США для уничтожения оборудования

Последние взрывы в Кабуле были осуществлены ВС США с целью уничтожения собственного оборудования, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Представитель Талибан Забихулла Муджахид сказал, что опасность для горожан в связи с этим отсутствует.

"B районе аэропорта Кабула были слышны взрывы. Они были осуществлены военными США с целью уничтожения своего оборудования. Жителям Кабула не стоит беспокоиться", - написал он на своей странице в Twitter.