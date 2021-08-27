Министр внутренних дел Мексики покинула свой пост

Ольга Санчес Кордеро, глава Министерства внутренних дел Мексики, решила покинуть свой пост. Ее сменщиком станет губернатор восточного штата Табаско Адан Эрнандес. об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в Twitter президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Я от всего сердца поблагодарил за поддержку Ольгу Санчес Кордеро, которая помогала нам в качестве министра внутренних дел, - говорится в записи. - Мой друг, земляк и товарищ Адан Агусто Лопес Эрнандес <...> станет новым главой МВД". Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.