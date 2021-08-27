Американские власти допускают, что ВС США в Афганистане могут подвергнуться новым атакам до завершения эвакуации из республики. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Члены нашей команды по национальной безопасности заявили, что речь идет о сохраняющихся угрозах. Мы внимательно следим за ними", - отметила Псаки.

США не изменили планы вывести войска из Афганистана к 31 августа.