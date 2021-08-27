Власти Гаити предложили $60 тыс. за сведения об убийцах президента Моиза
Правительство Гаити выплатит более $60 тыс. тем, кто поможет установить местонахождение трех лиц, причастных к убийству в июле президента страны Жовенеля Моиза., передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Среди разыскиваемых - бывшая судья Кассационного суда республики Вендель Кок-Тело, экс-сотрудник министерства юстиции Жозеф-Феликс Бадьё и бывший сенатор Джон-Жоэль Жозеф.
Моиз был смертельно ранен в ходе нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в группу нападавших входили 26 граждан Колумбии, часть из которых уже арестована. Всего по делу об убийстве задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.
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