Япония протестует из-за слива воды с фторорганическими соединениями с авиабазы США

Министр охраны окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми в пятницу выразил протест в связи со сливом в канализацию воды, которая была загрязнена фторорганическими соединениями, с американской авиабазы Футэмма на юге страны. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вопрос о сливе находился на согласовании между японской и американской сторонами, в связи с чем это одностороннее действие является крайне прискорбным", - подчеркнул министр.

По данным Kyodo, в июне на базе произошла утечка воды с фторорганическими соединениями. Американская сторона уверяла, что произвела очистку воды после ее сбора.