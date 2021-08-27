Звуки выстрелов прозвучали у восточного выхода аэропорта Кабула

Выстрелы раздались у восточного выхода из столичного аэропорта Афганистана. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Jazeera, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, обстановка вокруг аэропорта Кабула после вчерашних двух взрывов, в результате которых, по последним данным, погибли 110 человек, включая 13 американских военнослужащих, остается напряженной. Тела нескольких жертв случившегося по-прежнему находятся возле здания аэропорта.

Между тем, по данным местных СМИ, захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" установило строгий пропускной контроль для всех желающих попасть в аэропорт: проход разрешен исключительно тем, у кого есть соответствующие документы для попадания на один из эвакуационных рейсов из Кабула.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по террористической группировке "Исламское государство", смертники из которой устроили два взрыва в четверг. В свою очередь "Талибан" осудил произошедшее и также пообещал привлечь виновных к ответственности.