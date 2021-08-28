Представитель талибов заявил, что члены движения взяли под контроль часть аэропорта Кабула

Представители движения "Талибан" взяли под контроль "некоторые части" аэропорта Кабула.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя движения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

О каких именно частях аэропорта идет речь, не уточняется.