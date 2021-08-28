"Талибан" разместил дополнительные силы у аэропорта Кабула
Движение "Талибан" разместило дополнительные силы у аэропорта Кабула, чтобы предотвратить скопление больших толп людей после теракта, произошедшего там в четверг. Об этом в субботу сообщило агентство AP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, новые контрольно-пропускные пункты расположены на дорогах, ведущих к аэропорту. На некоторых блокпостах в распоряжении талибов имеются захваченные у афганских сил безопасности армейские внедорожники Humvee и очки ночного видения.
Как утверждает агентство, в результате опустели те районы, где в течение последних двух недель собирались большие толпы людей в надежде покинуть Афганистан после захвата власти в стране боевиками "Талибана".
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Посольство Туркменистана опровергло информацию о т.н. "задержании граждан, у которых было обнаружено взрывное устройство"
Гамид Гейдари установил мировой рекорд в Токио! Седьмое золото Азербайджана на Паралимпийских играх-2020 (ФОТО/ВИДЕО)
Концерт Эмина Агаларова в белоснежном шатре Sea Breeze Event Hall с COVID-паспортами и гастрономическими изысками (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поздравил наших спортсменов, завоевавших очередные золотые медали на летних Паралимпийских играх «Токио-2020»
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, одержавших победу на летних Паралимпийских играх (ФОТО)
Норвежский дизайнер представила в Турции коллекцию, посвященную исторической Победе Азербайджана (ФОТО)
Посольство Азербайджана выразило соболезнования в связи с взрывами на территории воинской части в Казахстане
Новый рекорд паралимпийцев Азербайджана! Пятое золото в Токио завоевала Ханым Гусейнова (ФОТО/ВИДЕО)
Всемирно известный фотограф Реза Дегати сделал публикацию в соцсети о загрязнении реки Охчучай (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поздравил наших спортсменов, завоевавших золотые медали на летних Паралимпийских играх «Токио-2020»
Азербайджан требует от Армении прояснить судьбу своих граждан, взятых в плен и заложники – Турал Гянджалиев