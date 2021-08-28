Париж поднял вопрос эвакуации граждан из Афганистана через Катар

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж при посредничестве Катара ведет переговоры с движением Талибан по поводу эвакуации гражданских лиц, желающих покинуть Афганистан, после вывода иностранных сил из этой страны.

В частности, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, ведутся переговоры о совместной с Катаром эвакуации людей по воздуху.

Макрон отметил, что дальнейшая эвакуация будет целенаправленной: вывозить будут непосредственно тех афганцев, которых уже идентифицировали и дали разрешение на въезд.